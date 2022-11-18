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Жителям Сургута стал доступен новый сервис бронирования

Сургутянам стал доступен российский аналог Booking

Жителям Сургута стал доступен новый сервис бронирования
Фото: unsplash.com

МТС запустила сервис бронирования отелей по России на платформе travel.mts.ru. На площадке доступно около 14 тысяч вариантов размещения по всей стране, в том числе несколько сотен из них находятся на территории регионов «тюменской матрешки».

Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы. Ассортимент гостиниц и отелей, а также функции новой платформы МТС для удобства пользователей будут постоянно расширяться. Например, до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье.

«Внутренний туризм набирает все большую популярность среди жителей ХМАО. Новый сервис позволит качественно и быстро организовать свой отпуск в ближайших регионах, например, в Тюменской области на популярных термальных источниках. Также можно эффективно спланировать деловые командировки в Москву, Санкт-Петербург, уикенд в Казани, при этом получить максимум эмоций и впечатлений от поездок. А те, кто на зимних каникулах собирается посетить горнолыжные курорты Свердловской области, Башкирии, Красную поляну в Краснодарском крае, смогут выбрать для себя оптимальный вариант размещения из сотен гостиниц и апартаментов», – рассказал директор МТС в ХМАО-Югре Андрей Белов.

До конца года жителям Ханты-Мансийского автономного округа на сервисе будут доступны более 650 вариантов гостиниц и отелей в регионах «тюменской матрешки». В дальнейшем МТС предложит югорчанам не только услуги по бронированию отелей, а целую экосистему для путешественников, в которую войдут разнообразные сервисы – покупка билетов на транспорт, экскурсии, гиды, аренда авто, покупка билетов на концерты, финансовые продукты.


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Сегодня в 18:16, просмотров: 158, комментариев: 0
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