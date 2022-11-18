Россияне стали меньше беспокоиться, показал опрос

Опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что в окружении 49% россиян на этой неделе преобладало тревожное настроение. По сравнению с прошлой неделей этот показатель снизился на 10 п. п. — с 59% до 49%. При этом доля тех, в окружении которых преобладает спокойное настроение, увеличилась с 35% до 46%.

Резкий рост тревожного настроения россиян социологи зафиксировали после объявления частичной мобилизации 21 сентября. Этот показатель вырос сразу в два раза - с 35% до 69%. Максимума уровень тревожности достиг с 30 сентября по 2 октября - тогда доля людей с таким настроением составила 70%.

Опрос ФОМ также показал, что наиболее популярной темой остается спецоперация России. За прошедшую неделю число интересовавшихся этой темой выросло с 39% до 45%. Интерес к новостям о частичной мобилизации продолжает снижаться — с 6% до 4%.

Опрос ФОМ проводился с 11 по 13 ноября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.