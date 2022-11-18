Треть жителей уральских регионов не любят свою работу

Каждого третьего (33%) жителя Урала не устраивает его работа. Однозначно любят ее 39% уральцев, следует из результатов опроса hh.ru.

Чаще всего положительно о своей работе отзываются респонденты из сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (69%), «Наука, образование» (55%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (52%). В нелюбви к работе чаще других признаются юристы (51%), бухгалтеры (41%) и медики (39%).

Исследование также показало, что с возрастом любовь к работе возрастает. Среди опрошенных 18-24 лет только 33% любят место, где они трудятся. Среди 25-34-летних таких уже 36%, а среди респондентов старше 55 лет 64% сообщили о любви к своей профессиональной деятельности.

52% жителей УрФО полагают, что профессия должна нравиться. Однако большинство опрошенных готовы трудиться и на нелюбимой работе при определенных обстоятельствах. В их числе - высокая зарплата (46%), отсутствие альтернативы (41%), хорошие отношения с коллегами (19%), перспектива карьерного роста (18%). Только 20% респондентов не согласны работать на нелюбимой работе ни при каких обстоятельствах.