РБК: большая пресс-конференция Владимира Путина может не состоятся в этом году

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина может не состояться в этом году. Финального решения по этому вопросу пока не принято, сообщили РБК знакомые с обсуждением вопроса источники.

Итоговое решение не принято и по поводу еще одного традиционного формата общения, который использует президент, - прямой линии. Подготовка к ней сейчас даже не ведется, отметили собеседники издания. Один из источников уточнил, что при принятии окончательного решения будет учитываться в том числе ситуация в зоне специальной военной операции.

Также в Кремле пока нет точной даты, когда Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Предполагается, что обращение состоится до конца года.

Начиная с 2012 года большая пресс-конференция президента проходила в декабре. В отличие от нее сроки проведения прямой линии часто менялись, в последний раз она проходила 30 июня 2021 года. В августе этого года Песков сообщил, что прямую линию могут объединить с ежегодной пресс-конференцией президента, как это было во время пандемии коронавируса в 2020 году, но окончательное решение, добавил он, пока не принято.