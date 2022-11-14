Правительство РФ отклонило индексацию пенсий работающим пенсионерам

Правительство РФ отклонило законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях» для установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщили «Известия».

Документ был внесен на рассмотрение в конце лета группой депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. В законопроекте предлагалось, что с 1 января 2023 года будет сделан перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, а также возобновить индексацию этих выплат.

Согласно данным ПФР, численность работающих пенсионеров в России, на 1 января 2022 года, составила более 8,5 млн человек, из которых 7,3 млн — получатели страховой пенсии по старости.