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В приложении «Госуслуги.Авто» появились электронные водительские права

Россиянам стали доступны электронные водительские права в приложении «Госуслуги.Авто»

В приложении «Госуслуги.Авто» появились электронные водительские права
Фото: pixabay

В последнем обновлении приложения «Госуслуги.Авто» россиянам стали доступны электронные водительские права. Можно загрузить полную цифровую копию удостоверения либо его QR-код для предъявления инспектору, пишет «Коммерсантъ». Ранее приложение «Госуслуги.Авто» позволяло предъявлять инспекторам только электронные СТС.

Уточняется, что в действующих ПДД QR-коды не упоминаются - водители обязаны иметь при себе и предъявлять оригинальные документы. В приложении «Госуслуги.Авто» также отмечается, что сотрудник ГИБДД вправе потребовать для проверки обычное удостоверение.

В июне начальник ГИБДД Михаил Черников заявлял о том, что сотрудникам уже направлены разъяснения о том, что QR-код приравнивается к полноценным документам, напоминает издание. Полная их легализация должна произойти после вступления в силу соответствующих поправок в ПДД с 1 марта 2023 года.


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Сегодня в 14:17, просмотров: 341, комментариев: 0
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