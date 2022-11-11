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160 автодилеров закрылись в России с начала года

Запаса иномарок в России может хватить на пару месяцев из-за сложностей в поставках

160 автодилеров закрылись в России с начала года
Фото: unsplash.com

В начале 2022 года в России существовало около трех тысяч автомобильных дилерских центров, 160 из них – закрылись. Связано это с уходом представительств зарубежных производителей машин, сообщили в «Известиях» со ссылкой на вице-президента НАС Яна Хайцеэра.

«Правильнее сказать, что дилеры не просто закрылись, а перестали существовать, потому что их деятельность без поставок новых автомобилей становится бессмысленной. Важно учитывать, что 160 – это не конечная цифра», – отметил представитель союза. Он также отметил, что механизм параллельного импорта в автомобильной отрасли в нынешнем виде не работает.

В 2023 году ситуация может усугубиться – запасов иномарок хватит на пару месяцев, считают эксперты. При этом, пострадают от этого не только водители, но и бизнес из-за невозможности обновить свой парк.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 248, комментариев: 0
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