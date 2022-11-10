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В Госдуму внесли законопроект о трудоустройстве детей с 14 лет

В России хотят разрешить трудоустройство несовершеннолетним детям

В Госдуму внесли законопроект о трудоустройстве детей с 14 лет
Фото: siapress.ru

Группа депутатов партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних. Законодатели объясняют инициативу стремлением подростков к первичному заработку, а также возможностью помогать семье в условиях санкций. Об этом стало известно из соответствующего документа, размещенного в думской электронной базе.

«В условиях экономического санкционного давления недружественных Российской Федерации государств работа, а значит доход подростка — это еще и финансовая поддержка семьи, воспитание в нем чувства ответственности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в документе предлагается исключить необходимость получения согласия от органов опеки и попечительства. Помимо этого, предлагается освободить работодателей от проведения медосмотра несовершеннолетнего, если осмотр проводился недавно.


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Сегодня в 12:07, просмотров: 1066, комментариев: 2
Комментарии:
6xz34e
Сегодня в 14:36
Желательно приложить список работодателей,которые готовы взять подростка на работу без медосмотра,опыта и умения трудиться.Содействие ДУМы направить в другое русло-Трудоустроить необходимо новоиспеченных дипломированных специалистов,молодых и без опыта работы.
Антон Павлов
Сегодня в 14:48
Можно детей в шахтах использовать. Они маленькие, можно будет сэкономить на размере тоннелей и увеличить прибыль за счет снижения издержек. И вообще можно с 10 лет разрешить, ведь многие семьи так бедны и работающий ребенок очень им поможет. Также я бы ввел социальные работы. Ведь известно, что снаряжать детей в школу дорого, за кормление их надо платить. Но есть семьи, где денег на это нет. Ребенок мог бы получать все это от государства, а взамен работать по выходным и вечером после школы, не выходя, собственно, из школы. Можно там же обеспечить койко-места для постоянного проживания для блага детей, чтобы не тратили время на поход до дома и обратно.
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