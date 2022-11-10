ФАС предложила повысить тарифы на газ для всех категорий в декабре

Федеральная антимонопольная служба России внесла предложение проиндексировать цены на газ для всех категорий потребителей на 8,5 процента с 1 декабря 2022 года. Это предусмотрено прогнозом социально-экономического развития. При этом, тарифы на газ не будут меняться в течение полутора лет – до 1 июля 2024 года, сообщили в «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

«Индексация не приведет к снижению спроса на этот энергоресурс, объемы поставок газа для внутренних потребителей Российской Федерации будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации», – отметили в ведомстве. Вместе с тем, ФАС отмечает, что индексация тарифов на газ для граждан будет ниже инфляции.

Напоминаем, с 1 декабря 2022 года тарифы на электроэнергию для населения повысят на 9%.