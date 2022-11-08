Минобороны поддержало идею о введении начальной военной подготовки в школах, узнали «Известия»

Минобороны поддержало идею ввести в школах и профтехучилищах уроки по начальной военной подготовке (НВП). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замминистра обороны Валерия Герасимова руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову. Последний ранее обратился в министерство с предложением включить новый предмет в обязательную программу образования.

«Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение о введении отдельного учебного предмета «Начальная военная подготовка» на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается», — говорится в тексте ответа министра.

По словам Герасимова, новый предмет необходимо преподавать в течение последних двух лет обучения, а также выделить на него не менее 140 часов в учебный год. В Минобороны рекомендовали предусмотреть профессиональную переподготовку преподавателей по предмету, чтобы обучение было успешным. Если же потребуются новые кадры, то их предлагают набирать из тех, кто ранее проходил военную службу по контракту на офицерских должностях. В приоритете — военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях.

НВП в школах РСФСР была фактически упразднена в конце 1980-х. С предложением возобновить подготовку школьников выступил Сергей Миронов. По его мнению, введение НВП поможет решить несколько задач — трудоустроить десятки тысяч людей и «провести планомерную подготовку граждан к возможному противостоянию с врагом».