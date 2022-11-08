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Югорчане оформили почти 3000 ипотек за сентябрь

Жители «тюменской матрешки» задолжали 610 миллиардов за ипотеку

Югорчане оформили почти 3000 ипотек за сентябрь
Фото: unsplash.com

Югорчане больше, чем остальные жители «тюменской матрешки», оформили ипотек за сентябрь – количество сделок равно 2,9 тысячам и их сумма составляет чуть более 11 млрд. Тюменцы оформили 2,4 тысячи жилищных кредитов на 8,2 млрд рублей, ямальцы – более тысячи на 4,6 млрд рублей.

При этом специалисты Отделения Банка России по Тюменской области отмечают, что наибольший прирост объема выдачи отмечен в ЯНАО – 16%, в Тюменской области – 15%, в ХМАО – 11%. В целом, общая сумма всех кредитов по трем регионам на 13% больше, чем в сентябре прошлого года.

«Ипотечный рынок тюменского региона начал активно восстанавливаться в июле–августе после существенного падения в II квартале 2022 года. Тогда в условиях неопределенности и высоких процентных ставок жители откладывали покупку недвижимости до лучших времен. Оживлению спроса на рынке ипотеки способствовали смягчение денежно-кредитных условий и снижение ставок по программам льготной ипотеки», – сообщила управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Совокупная задолженность жителей «тюменской матрешки» по ипотеке также выросла – за год на 14% и на начало октября 2022 года превысила 610 млрд рублей.


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Сегодня в 13:43, просмотров: 166, комментариев: 0
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