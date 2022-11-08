В Госдуме объяснили выдачу повесток после окончания мобилизации

В Госдуме заявили о продолжении выдачи повесток в военкоматы для уточнения учетных данных россиян. Об этом «РБК» сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все, не делали на протяжении долгих лет. И поэтому военный комиссариат не обладает всей полнотой информации о военнообязанных», – заявил Андрей Картаполов.

Ранее парламентарий заявлял, что срочников могут отправить на службу в приграничные регионы.