Стоимость компонентов для компьютеров достигла минимума за четыре месяца

В России отметили снижение цен на комплектующие для компьютеров. Так, стоимость компонентов упала до минимума за последние четыре месяца, сообщают «Известия» со ссылкой на ритейлеров. Это связано с выходом новых моделей процессоров и видеокарт, снижением доходности майнинга, большим объемом предложений на вторичном рынке и энергетическим кризисом в Европе и США.

«Видеокарты стали более доступными для массовой аудитории», — подтвердил «Известиям» руководитель направления продуктовых коммуникаций пресс-службы «М.Видео – Эльдорадо» Андрей Петров. Отметим, что сильнее всего подешевели именно видеокарты – на целых 37%.

Кроме того, средние цены на жесткие диски снизились на 29%, процессоры и модули памяти – на 18%. Текущая ситуация на рынке заинтересовала российских геймеров: спрос на комплектующие для ПК увеличился в 2-4 раза по сравнению с началом года.