Среди российских туристов популярность набирают Кавказ, Калининград, Иркутск и Алтай

Сразу несколько направлений внутреннего туризма в России набрали популярность за последний год, свидетельствуют данные опроса портала SuperJob. Так, россияне стали мечтать побывать на Кавказе, в Калининграде, Иркутске и Горно-Алтайске.

Впрочем, это не самые популярные места страны, отмечают авторы исследования, опросившие 1600 человек из 375 населенных пунктов. Так, наиболее привлекательными остаются Санкт-Петербург (его назвали 19 процентов респондентов), города Золотого кольца (девять процентов), замыкает тройку лидеров Казань (восемь процентов опрошенных). В десятке самых популярных туристических мест также Москва, Калининград, Сочи, Владивосток, города Северного Кавказа.

Интересно, что два процента опрошенных поведали о желании посетить Мурманск и Южно-Сахалинск, а один процент признался, что готов ехать в любые города страны.