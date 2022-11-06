В России начнут развивать систему медпомощи больным гепатитом С

Правительство РФ объявило о планах развивать систему оказания медицинской помощи пациентам с гепатитом С и совершенствовать механизмы оплаты такого лечения в рамках ОМС.

Как сообщается на официальном сайте кабинета министров, уже утвержден план мероприятий, рассчитанный до 2030 года. По нему, уже конца этого года будут разработаны рекомендации о способах оплаты медицинской помощи пациентам за счет средств ОМС, а в начале следующего федеральные и региональные медицинские организации должны перейти на новые дифференцированные тарифы.

Также в начале 2023 года будет создан единый реестр для учета пациентов с гепатитом С. Минздрав же проанализирует практики лечения в федеральных и региональных медицинских организациях для дальнейшего распространения на все больницы и клиники страны. Медики, которые работают с такими больными будут проходить специальное обучение.