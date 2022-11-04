Путин подписан указ о выплате в размере 195 тысяч для мобилизованных

Россияне, попавшие под мобилизацию или заключившие контракт на прохождение службы в войсках РФ во время СВО, получат единовременную выплату в размере 195 тысяч. Такой указ накануне подписал президент страны Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательный организаций, военные образовательных организаций высшего образования […]), иным гражданам РФ (иностранным гражданам», которые заключили в период проведения спецоперации контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей», — говорится в документе.