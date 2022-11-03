Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы в армии

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет выступил с предложением увеличить срок срочной службы в армии для наиболее качественной подготовки военнослужащих. Об этом парламентарий сообщил «РИА Новости».

«Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года – вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», – заявил Михаил Шеремет.

Госслужащий отметил, что вопрос может быть вынесен на рассмотрение депутатами Госдумы.

Ранее председатель комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что срочников могут отправить на службу в приграничные регионы.