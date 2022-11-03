Эксперт Роспотребнадзора прогнозирует 660 тысяч новых ВИЧ-инфицированных

Количество ВИЧ-инфицированных в России насчитывается до 1,5 млн, это 1% населения страны. При этом, по прогнозам с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения составит 660 тысяч, сообщили в «ТАСС» со ссылкой на главу отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«В России ВИЧ тоже достиг довольно больших успехов, к сожалению. До 1,5 млн граждан у нас инфицированы, это 1% населения. Это очень серьезная проблема», – подчеркнул эксперт. Роспотребнадзор также уточняет, что доля заболевших в возрасте от 15 до 49 лет составляет 1,5%. Согласно статистике ООН, по доле инфицированных Россия обогнала даже Эфиопию (на 0,9%) и Нигерию (на 1,3%).

Однако в Минздраве не согласились с этими данными. По данным прошлого года, количество инфицированных этим вирусом в России составило свыше 850 тысяч, отметил внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус в «Интерфаксе».