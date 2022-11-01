ВЦИОМ: Газманов, SHAMAN и Басков названы лучшими певцами 2022 года

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного выбору россиян лучших музыкантов и актеров страны. В опросе приняли участие 1600 граждан старше 18 лет.

14% назвали лучшим певцом 2022 года Олега Газманова. В тройке лидеров также оказались SHAMAN (13%) и Николай Басков (9%). Еще 8% выбрали Филиппа Киркорова, по 6% получили Григорий Лепс и Сергей Лазарев. По 4% опрошенных остановили свой выбор на Льве Лещенко и Николае Расторгуеве (Группа «Любэ»).

Лучшей певицей 14% россиян признали Полину Гагарину. За ней следуют Алла Пугачева (8%) и Валерия (7%). По 5% респондентов обозначили своими фаворитами Ларису Долину и Юлию Чичерину, еще по 4% — Софию Ротару, Елену Ваенгу, Zivert, Пелагею и Земфиру.

Лучшим актером по версии большинства россиян (11%) стал Сергей Безруков. Еще 9% выбрали Константина Хабенского. Замкнули тройку лидеров Владимир Машков и Сергей Бурунов — у них по 7%. В топ также попали Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Александр Петров и Сергей Пускепалис (по 3%).

Лучшей актрисой 6% россиян назвали Елизавету Боярскую и 5% - Светлану Ходченкову. Екатерина Климова, Александра Бортич и Екатерина Гусева получили признание 4% опрошенных. В рейтинге также оказались Чулпан Хаматова, Мария Александрова (по 3%), Юлия Пересильд, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова и Мария Куликова (по 2%).