В РФ стартовал осенний призыв на срочную службу

Осенний призыв на срочную службу в ВС РФ начинается с 1 ноября. Всего на службу планируют отправить 120 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники», – говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что призыв не будет проводится в 24 муниципальных образованиях 5 субъектов России - Забайкальский, Камчатский и Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ. Это связано с физико-географическими условиями регионов.