За 12 лет у россиян более чем в два раза снизился интерес к жизни за границей

Каждый второй россиянин остался бы в РФ, даже имя возможность жить в любой стране мира. Об этом сообщил исследовательский центр «SuperJob» со ссылкой на опрос, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов России.

В России за последние 12 лет выросло более чем вдвое количество граждан, мечтающих уехать жить в другие государства: с 23% в 2010 году до 51% сегодня. Тем не менее, 3% россиян хотели бы жить в Испании, Италии и США, а 2% выбрали бы жизнь в Австралии, Канаде, Турции и Швейцарии.

Отметим, что женщины чаще мужчин выбрали бы остаться в России, где 54% против 48% соответственно. Россиянок чаще привлекает жизнь в Италии, Испании или Турции, когда мужчины предпочли бы США и Канаду.