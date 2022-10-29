Частичная мобилизация в России завершилась, заявил Шойгу

В России завершились мероприятия по частичной мобилизации, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Установленное вами задание по мобилизации 300 тысяч выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — сказал Шойгу.

По его словам, из общего числа 218 тыс. человек находятся на полигонах, где проходят боевую подготовку и слаживание. Еще 82 тыс. - в зоне проведения спецоперации, из них 41 тыс. действует в составе боевых подразделений.

Глава Минобороны добавил, что оповещение населения о мобилизационных мероприятиях прекращено. Теперь военкоматы продолжат набор только за счет добровольцев и контрактников, уточнил он. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет.