До 63% выросла доля россиян с тревожным настроением, выяснил ФОМ

63% россиян сообщили, что в течение этой недели среди их окружения преобладало тревожное настроение. Об этом следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос проводился 21-23 октября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.

По сравнению с прошлой неделей этот показатель увеличился на 7 п. п. — с 56%. До этого доля россиян с тревожным настроением последовательно снижалась в течение нескольких недель после резкого роста в два раза, с 35% до 69%, после объявления частичной мобилизации в России 21 сентября, пишут «Ведомости».

Максимум тревожности регистрировался с 30 сентября по 2 октября - тогда доля людей с таким настроением составила 70%. За прошедшую неделю доля респондентов, в окружении которых преобладает спокойное настроение, снизилась с 38% до 33%.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще приобретать седативные препараты. С начала года они потратили на антидепрессанты около 5 млрд рублей, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.