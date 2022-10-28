Тюменские сельхозпредприятия бьют рекорды

В Тюменской области полностью завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур. Губернатор Александр Моор поздравил всех тюменских аграриев с отличным результатом.

Валовой сбор в первоначально оприходованном весе превысил 2 миллиона тонн, урожайность составила 29 центнеров с гектара. Окончательный вес тюменского «каравая» станет известен после того, как зерно обработают и просушат, но достигнутые показатели близки к рекордным, уверен губернатор.

Рекорды предыдущих лет были побиты в нескольких сельских районах. В Исетском районе впервые собрано более 200 тысяч тонн зерна. Аграрии Ишимского района получили почти 290 тысяч тонн. Собственные рекорды поставили сельхозпредприятия Нижнетавдинского района, более 88 тысяч тонн зерна, и Юргинского района, почти 84 тысячи тонн.

Овощные культуры открытого грунта также показывают рекордную урожайность – с одного гектара выходит в среднем свыше 500 центнеров. На сегодня аграрии собрали более 53 тысяч тонн овощей. Такого показателя еще не было в истории области.

Активно идет заготовка картофеля – с полей собрано почти 234 тысячи тонн корнеплодов, при урожайности 291 центнер с гектара.

Рекордный урожай 2022 года с тюменских полей почти убран. Уже завершается осенняя обработка почвы под урожай 2023 года, обработано 95% земель.