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​Александр Моор создал оперативный штаб по обеспечению безопасности

На территории Тюменской области действует базовый уровень готовности

​Александр Моор создал оперативный штаб по обеспечению безопасности
Фото: admtyumen.ru

Первое заседание Регионального оперативного штаба по обеспечению безопасности провел губернатор Александр Моор, сообщили впресс-службе губернатора Тюменской области. Оперативный штаб создан по указу президента Владимира Путина для реализации мер по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ.

Главные вопросы заседания касались острой темы обеспечения безопасности граждан. Был рассмотрен вопрос антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Участники заседания уделили самое пристальное внимание вопросам обеспечения общественного порядка и охраны важных объектов.

Губернатор поставил перед правоохранительными органами задачу актуализировать планы работы, исходя из реальных вызовов и угроз. В соответствии с Указом президента России в регионе действует базовый уровень готовности. Александр Моор подчеркнул, что в Тюменской области не планируется вводить какие-то дополнительные ограничительные меры.

Кроме того, задачей оперативного штаба является содействие Вооруженным силам РФ. На заседании обсудили вопросы обеспечения нужд воинских формирований, отправленных в зону СВО из Тюменской области.


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27 октября в 18:18, просмотров: 101, комментариев: 0
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