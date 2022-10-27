По программе переселения в Тюменскую область переехали более трех тысяч человек

С 2013 года в Тюменской области действует программа переселения соотечественников. В программу входят 24 территории для вселения переезжающих из-за рубежа. Уже прибыло более трех тысяч соотечественников и членов их семей, сообщает департамент труда и занятости населения.

В регион приезжают люди востребованных профессий. 36% участников программы имеют высшее образование, 58% - среднее профессиональное и 6% - общее среднее. Так, в текущем году наша область пополнилась квалифицированными врачами, учителями, инженерами и другими специалистами.

Например, благодаря государственной программе переселения соотечественников Ольга Ткаченко переехала в Ялуторовск из Киргизии вместе с мужем и тремя детьми. Имея высшее образование по специальности «Иностранный (английский) язык», она была долгожданным учителем в средней общеобразовательной школе №1.

- Нам тут очень нравится. Я даже представить себе не могла, что есть такой уютный город Ялуторовск, - рассказывает Ольга.

К каждому соотечественнику, направившему заявление на переезд в область, подход индивидуальный. Возможность переселения рассматривается с учетом его жизненной ситуации: наличия вариантов трудоустройства всех трудоспособных членов семьи, наличия вариантов жилищного размещения, устройства детей и других вопросов. Предусмотрены дополнительные гарантии и меры поддержки для всех участников программы, оказывается содействие в обустройстве и адаптации.

Подробнее о программе переселения можно узнать на сайте «Переселение соотечественников». Консультацию об участии в программе можно получить у специалистов департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефонам: (3452) 42-60-33; 42-61-26.