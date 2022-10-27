Госдума в первом чтении приняла проект о запрете и штрафах за пропаганду ЛГБТ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, пропаганды педофилии и демонстрации ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола среди подростков в РФ. Законопроект затрагивает сферы СМИ, интернета, рекламы, литературы и кино. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Мы должны сделать все для того, чтобы защитить наших детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Все остальное — это грех, содомия, тьма, и наша страна борется с этим», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Теперь распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений влечет за собой административную ответственность. Штраф за распространение ЛГБТ-информации посредством СМИ или интернета составит до 400 тысяч рублей для граждан, а для юрлиц — до 5 миллионов. Иностранным граждан в случае нарушения закона грозит штраф на сумму до 400 тысяч рублей, арест на срок до 15 суток или депортация.