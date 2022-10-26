В Тюмени открыли социальную гостиную для семей мобилизованных. Она организована на базе регионального социально-реабилитационного центра «Семья». Подобные социальные гостиные будут открыты во всех городах и районах Тюменской области, сообщает региональный департамент социального развития.

«Мы предложили новый вариант пространства с неформальной, дружественной атмосферой. Специалисты могут решать проблемы вместе с семьей, договариваясь. Мы с людьми как сопровождающие, тьюторы, ведем работу совместно», – рассказаларуководитель регионального центра «Семья» Елена Перминова.

С членами семей военнослужащих будут работать психолог-консультант, организатор встреч (событий), специалист по социальной работе, консультант горячей линии психологической помощи (8-800-201-41-41). Активисты общественных движений «Мы вместе», «Женщины России», «Серебряные волонтеры» стали социальными партнерами центра.

Во время семинара-практикума представители муниципальных образований региона прошли обучение по формированию команд специалистов для социальных гостиных.

Формат работы гостиных предполагает, что семью встречает универсальный специалист, как правило, педагог и психолог. При общении выявляются проблемы, потребности, ожидания людей, нуждающихся в поддержке. Далее в центр приглашают необходимых специалистов по кредитам, налогам, допобразованию и др. Кроме того, назначается ответственный за работу с семьей.

Социальная гостиная работает по адресу ул. Геологоразведчиков 14-а. Посетить ее можно с понедельника по пятницу с 14 до 20 часов, в субботу с 11 до 16 часов.