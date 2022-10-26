Школа Заводоуковска признана самой ИТ-активной в регионе

Подведены итоги конкурса «ИТ-актив 2022», который проводится в регионе в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». В профессиональном конкурсе приняли участие педагоги со всей Тюменской области: из Тюмени, Ишима и Тобольска, из Тюменского района, а также села Упорово Ишимского района.

Конкурсы ИТ-направленности, такие как «ИТ-Актив» (а также «Моя ИТ-идея», областной чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области) проводятся с целью повышения интереса к образованию ИТ-направленности и цифровым профессиям.

Самой ИТ-активной школой Тюменской области по итогам конкурса стала СОШ №3 филиал МАОУ «СОШ №2» Заводоуковска. Школа одержала победу благодаря активности родителей и учителей в использовании АИС «Электронная школа Тюменской области», с также участию в конкурсе своих педагогов.

Лучшим в номинации «Самый ИТ-активный учитель» среди педагогов городских школ стал Наиль Валеев из МАОУ СОШ №22 города Тюмени. Среди учителей сельских школ - победитель номинации Валентина Мальцева из МАОУ Упоровская СОШ.

Были определены и победители в номинации «Самый ИТ-активный педагог дополнительного образования». В городской школе таким педагогом стала Диана Уразаева из МАОУ «Заводоуковская СОШ №2». В сельской школе - педагог Евгений Караганов из МАОУ Черемшанская СОШ.

Лучшая общеобразовательная организация получила ценный приз – оборудование на сумму 400 тысяч рублей. На торжественной церемонии закрытия XV Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «Инфотех» педагогов-победителей наградили дипломами, памятными кубками и призами.

Организатором конкурса «ИТ-актив 2022» выступил департамент информатизации Тюменской области.