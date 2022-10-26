Губернатор Тюменской области вручил награды сотрудникам «Транснефть-Сибирь» к юбилею компании

Правительство Тюменской области и компания «Транснефть-Сибирь» намерены продолжать и укреплять сотрудничество на благо региона и страны. Такое заявление сделал губернатор Александр Моор, поздравляя коллектив предприятия с 55-летием.

«Для Тюменской области «Транснефть-Сибирь» – один из ключевых стратегических партнеров. С 2017 года действует соглашение о сотрудничестве между региональным правительством области и компанией. Мы взаимодействуем при строительстве объектов инфраструктуры, осуществлении инвестиционной деятельности, реализации социально-экономических программ, научно-технической и инновационной деятельности», – сказал глава региона.

Александр Моор вместе с президентом ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым посетили диспетчерскую компании «Транснефть-Сибирь», откуда ведется управление нефтепроводами, которые проходят по территории сразу семи регионов России.

«Транснефть-Сибирь» - самое крупное дочернее общество ПАО «Транснефть». Предприятие эксплуатирует 85 нефтеперекачивающих станций, резервуарный парк способен вместить 3,7 млн кубометров нефти. Здесь трудятся больше 12 тысяч человек. Вклад в экономику Тюменской области компании «Транснефть-Сибирь» значительный. Трубопроводчики размещают заказы на поставку оборудования, материалов и оказание услуг на тюменских предприятиях и организациях. В 2021 году сумма заключенных договоров составила порядка семи миллиардов рублей», – добавил Александр Моор.

За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса Западной Сибири Александр Моор вручил коллективу АО «Транснефть-Сибирь» и семи работникам компании награды Тюменской области.