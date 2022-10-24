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В России на фоне мобилизации вырос спрос на временных курьеров и водителей

Спрос на временных сотрудников вырос в России на фоне мобилизации

В России на фоне мобилизации вырос спрос на временных курьеров и водителей
Фото: pixabay

В России на фоне мобилизации вырос спрос на временных сотрудников. За первые две недели октября количество вакансий, предлагающих временную работу, увеличилось на 52% по сравнению с тем же периодом сентября. Прирост обнаружили аналитики HeadHunter, проследив динамику открытых вакансий, пишет РБК.

Чаще всего на условиях временного трудоустройства ищут курьеров (14% от общего числа таких вакансий), менеджеров по продажам, упаковщиков, водителей (по 7–8%), а также продавцов, операторов call-центров, учителей, врачей и программистов. Больше всего подобных вакансий обнаружилось в Москве (каждый пятый случай), а также в Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях и Краснодарском крае.

Спрос на временных сотрудников, по оценке экспертов, объясняется тем, что работодатели хотят заменить мобилизованных сотрудников на период их службы. Другая возможная причина роста числа временных вакансий — желание компаний оптимизировать рабочие места и адаптироваться под меняющиеся реалии рынка труда.


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Сегодня в 10:07, просмотров: 44, комментариев: 0
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