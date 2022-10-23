16+
Логотип Сиапресс
USD  61,1958   EUR  59,8378  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске - пилоты погибли

Военный самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске

​Военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске - пилоты погибли
Видео: mash / vk.com, фото: скрин видео / vk.com

В Иркутске военный самолет Cу-30 упал на двухэтажный дом. По факту падения истребителя возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на два года.

В ведомстве добавили, что самолет выполнял испытательный полет без боекомплекта. Погибли оба пилота истребителя. Жертв среди населения нет.

По данным регионального ГУ МЧС, самолет Су-30 упал на деревянный жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино. На площади 200 кв. м произошел пожар.

«Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — рассказали в ведомстве. Сейчас пожар локализован.

По информации издания «Твой Иркутск», летчики могли задохнуться в полете во время испытаний самолета. «Проходили летные испытания — летали два борта Су-30СМ. Один сел, второй продолжал летать, экипаж 20 минут не выходил на связь. Второй самолет поднялся в воздух и приблизился к самолету, не выходившему на связь. Летчики увидели, что экипаж сидит, свесив головы – предположительно, летчики задохнулись. Когда топливо закончилось, самолет рухнул в районе Ново-Ленино, экипаж погиб», — пишет издание.

Напомним, в Ейске 17 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой девятиэтажный дом. Летчики катапультировались, погибли 14 человек.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:49, просмотров: 213, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте обманули жителя Якутии на зарплату и он отправился пешком домой 918
  2. Жители ХМАО восхитились северным сиянием 555
  3. ​В Сургуте пропал пожилой мужчина 489
  4. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 478
  5. В Сургуте попавший в ДТП автомобиль выбросило на «зебру» - пострадали два человека 345
  6. ​Сургут и Ханты-Мансийск лидируют в Югре по заболеваемости ковидом 315
  7. ​Военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске - пилоты погибли 213
  8. Дед Мороз отправился в путешествие по России на сказочном поезде 209
  9. В Югре случайно обнаружили находящегося в международном розыске убийцу 121
  1. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 5151
  2. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 3374
  3. В Югре идут новые отправки мобилизованных 2623
  4. Сургутский ресторан «VIP 777» планируют снести в декабре 2022 года 2128
  5. Экс-мэра Сургута объявили в розыск украинское МВД 2060
  6. Что сейчас делать с недвижимостью продавцам, покупателям и инвесторам 1852
  7. Николай Заболотнев: «Мы сделали из премии «Отец года» настоящий семейный праздник» 1829
  8. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 1791
  9. Администрация Сургута приватизирует еще три объекта 1644
  10. ​СМИ: в Югре не раскрывают информацию о количестве повесток в рамках мобилизации 1479
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 39942
  2. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 20307
  3. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 7964
  4. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 6872
  5. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 5457
  6. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 5151
  7. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 3567
  8. Сейчас начнется 3471
  9. ​Пугачева вошла в горящую избу и пытается на скаку остановить коня 3388
  10. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 3374

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика