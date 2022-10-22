​В Тюменской области собрали один из самых высоких урожаев за последние десятилетия

В этом году аграрии Тюменской области собрали небывало высокий урожай зерна. Как сообщает департамент агропромышленного комплекса, два миллиона тонн зерна в первоначально оприходованном весе собрано с полей Тюменской области. В природно-климатических условий региона такой показатель достигается не часто. После обработки в зерносушилках итоговый общий объем урожая чуть снизится, но все же будет одним из самых высоких за последние десятилетия.

Средняя урожайность в текущем году держится на уровне 28 центнеров с гектара. В этом году очень крупные зёрна, масса тысячи зерен доходит до 50 граммов. Машинам тяжело обмолачивать такой увесистый колос. С таких зерен непросто снять влагу, пшеница сушится дольше - сушильно-сортировальные комплексы работают круглосуточно.

Почти 705 тысяч гектаров площадей убрали тюменские аграрии на 21 октября 2022 года, это составляет 99 процентов от плана. В Абатском, Викуловском, Ишимском, Омутинском, Сорокинском районах и Голышмановском городском округе еще продолжаются работы по сборке урожая.

649 тысяч гектаров яровых зерновых обмолочено аграриями - 99 процентов от плана. Валовой сбор составил чуть более 1 миллиона 830 тысяч тонн. Обмолот технических культур завершен на 98 процентов - 34 тысячи гектаров пройдено. Валовой сбор составил 58, 5 тысяч тонн.

В этом году зерно хорошее и его так много, что складов не хватает, сельхозпредприятия вывозят урожай на элеваторы, пользуются услугами переработчиков.