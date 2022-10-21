Губернатор поздравил молодых профессионалов с медалями

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с региональной командой победителей, призеров, экспертов десятого чемпионата «Молодые профессионалы» 2022 года и XVI молодежных Дельфийских игр.

Поздравляя победителей, губернатор сказал, что на состязаниях представители Тюменской области ежегодно показывают профессиональное мастерство, силу командного духа и настоящий тюменский характер.

«Буквально год назад, чествуя нашу региональную команду «Молодые профессионалы», мы отмечали взятие очередной, ранее недосягаемой, планки. Тогда тюменцы пополнили копилку одиннадцатью медалями и семью медальонами. Это отличный результат. Но как мы видим – это не предел. В этом году сборная Тюменской области завоевала шестнадцать медалей и тринадцать медальонов», – восхитился результатами губернатор.

На Дельфийских играх наши земляки завоевали золотую и бронзовую медали, обошли более 700 участников из девяти стран.

«Такие результаты вызывают уважение и чувство гордости. Ребята, сегодня вы – ориентир, к которому стремятся многие, а ваши победы – пример, который вдохновляет каждого. Несмотря на юный возраст, вы – настоящие профессионалы, мастера своего дела, умеющие ставить перед собой четкие цели и достигать их», – подчеркнул глава региона.

Губернатору ответил Андрей Злыгостев, золотой медалист финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Сантехника и отопление»: «Стоявшие перед нами задачи требовали четкости действий и максимальной сообразительности, использования всех навыков».

Александр Моор с удовольствием отметил работу экспертов, тренеров, преподавателей, мастеров и наставников, ведь высокие результаты команды Тюменской области и их заслуга.

Владимир Калашников, эксперт финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Сварочные технологии», подчеркнул, что один из главных секретов успеха тюменской команды заключается в творческом подходе к делу. Он рассказал о новых методиках, которые используют для подготовки тюменских чемпионов. Например, разработка маски сварщика со встроенной видеокамерой, чтобы ученики могли видеть работу мастера от первого лица, а не со стороны.

В пресс-службе губернатора Тюменской области сообщили, что Александр Моор вручил победителям и призерам Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 2022 года и XVI молодежных Дельфийских игр, а также их наставникам региональные награды.