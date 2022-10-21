​Тюменцам без опыта работы оказывают помощь в трудоустройстве

Чаще всего работодатели с неохотой принимают на открытую вакансию кандидатов, которые не имеют опыта по необходимой специальности. Департамент труда и занятости населения сообщает, что в Тюменской области реализуется программа стажировки для граждан, которые окончили образовательные организации, но не имеют опыта работы по полученной специальности.

При этом в программе могут участвовать не только молодые специалисты, но и граждане любого возраста, имеющие трудовой стаж как до, так и после получения документа об образовании. Нередко решаются на перемену сферы деятельности люди старшего возраста.

Например, жительница Ишима после 50 лет решила сменить профессию и получила высшее образование психолога. Так как она не имела опыта по новой специальности, то не смогла самостоятельно найти работу. Обратившись за содействием в отделение кадрового центра «Работа России», женщина смогла составить конкурентоспособное резюме и освоить навыки эффективной самопрезентации на собеседовании. В этом ей помогли специалисты кадрового центра.

После этого соискательнице предложили пройти стажировку в ишимском Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Согласие», где требовался штатный психолог. Три месяца женщина работала с наставником, изучая особенности работы с подростками, а по окончании стажировки осталась в центре на постоянном рабочем месте.

В рамках программы в течение трех лет с даты получения документа о полученном образовании можно пройти стажировку на предприятии. При этом участие в программе засчитывается в общий страховой стаж и оформляется в трудовой книжке, а также выплачивается заработная плата и все компенсации за неиспользованный отпуск. Это очень важно для начинающих специалистов.

В областном кадровом центре «Работа России» проходят стажировку 286 человек. По 77 профессиям созданы рабочие места. Среди специальностей особой востребованностью пользуются: бухгалтер, юрист, экономист, воспитатель, системный администратор, кондитер, слесарь по ремонту автомобиля, электрик по ремонту электрооборудования и другие.

Если Вы освоили новую профессию и хотите пройти стажировку, обращайтесь за консультацией кадровый центр «Работа России», либо в департамент труда и занятости населения Тюменской области.