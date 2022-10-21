На фестивале SOMA в Тюмени представят 29 спектаклей из разных городов России

Фестиваль хореографических спектаклей SOMA пройдёт с 27 по 30 октября в Тюмени. Коллективы со всей России представят различные танцевальные направления: от классики до уличных танцев.

На площадках Молодёжного театрального центра «Космос» и «Мастерской современного танца» в рамках основной конкурсной программы судьи оценят выступления хореографических коллективов и сольных исполнителей в детской, молодежной и профессиональной номинациях. Возраст участников от 9 до 30 лет

В этом году фестиваль значительно расширил возможности. Помимо основной программы будет представлена и гостевая программа, на которую может попасть бесплатно любой желающий, надо лишь зарегистрироваться.

Дополнительным проектом станет открытая конференция SOMA open, где теоретики, критики, педагоги и руководители выступят с докладами. Обсудят не спектакли фестиваля, а другие темы, важные для развития современного танца.

Ежедневно будут проходить мастер-классы от лучших педагогов-хореографов. В заключительный день на фестивале пройдет SOMA battle, победитель получит денежный приз.

Директор фестиваля SOMA Александра Балецкая рассказала: «На заочный отбор подали 55 работ из разных городов страны, из них 29 спектаклей стали участниками. География очень широкая: от Уссурийска до Санкт-Петербурга. Также у нас четыре спектакля, приглашенных в гостевую программу, и яркая команда судей на баттлы».

Профессиональное жюри будет оценивать участников. Судьями конкурсной программы фестиваля станут: хореограф-постановщик, организатор проекта «Классы для своих» Елизавета Тарабанова (г. Санкт-Петербург); руководитель компании современного танца «Окоём» Александр Гурвич (г. Екатеринбург); режиссёр, педагог, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Лика Шевченко (г. Москва); выпускница Академии русского балета им. Вагановой по специальности «Искусство хореографа», автор спектаклей, танцовщица и участница баттлов Ли Некрасова (Санкт-Петербург); хореограф-постановщик, режиссер, победительница конкурса молодых хореографов в рамках фестиваля Context Ольга Лабовкина (г.Минск/г.Москва).

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, фестиваль хореографических спектаклей SOMA получил поддержку по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области. Мероприятие будет проходить при содействии Молодёжного театрального центра «Космос».