21 октября пройдет вебинар «Как внедрить платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах»

21 октября на вебинаре «Как внедрить платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах» ждут проректоров, руководителей учебных отделов и отделов по информатизации. Они смогут познакомиться, к примеру, с тем, как проводить дистанционно мероприятия со сложным техническим оснащением, как охватить максимальное количество слушателей, как привлекать новых студентов, экономить ресурсы и обеспечивать безопасность данных. Об этом расскажут приглашенные эксперты. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться.

25 октября руководители IT-департаментов крупных компаний, технические директора смогут поучаствовать в вебинаре «Как развернуть в компании платформу для онлайн-встреч и мероприятий». Эксперт Webinar Group, на примере реальных кейсов расскажет, как можно проводить онлайн-встречи на всю компанию из браузера или мобильного приложения. Как это работает, можно узнать на ближайшем вебинаре.

Вебинар «Мобильные сотрудники» для большей эффективности вашего бизнеса», запланированный на 26 октября, подойдет широкому спектру специалистов, среди которых владельцы и управляющие корпоративных автопарков, руководители служб по работе разъездных сотрудников, старшим механикам, логистам, руководителям служб эксплуатации зданий и оборудования. Эксперты дадут инструкции, с помощью чего можно снизить пробег автопарка до 15%, а расход топлива – на 25% и как увеличить эффективность работы каждого сотрудника на 25%. Регистрация на вебинар уже открыта.