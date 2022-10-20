Среди россиян упал спрос на кредиты на 25%

В конце сентября и в октябре в России спрос на кредитование среди россиян упал на 10-25%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на несколько банков.

«Относительно кредитной активности мы действительно наблюдаем снижение спроса примерно на 20%, что нетипично для этого периода. Обычно с сентября и до конца года, наоборот, количество заявок на кредиты растет», – заявили в Новикомбанке.

Эксперты считают, что снижение потребительских кредитов является логичной реакцией жителей РФ на геополитические события. В таких случаях, люди предпочтут копить свои денежные средства и откладывать крупные покупки.