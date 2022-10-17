Сергей Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в столице РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о выполнении задач по частичной мобилизации в Москве в полном объеме. Об этом политический деятель написал в собственном блоге.

«Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», – отметил Сергей Собянин.

Также, мэр столицы РФ отметил, что руководство московского правительства намерено продолжить содействие в материально-техническом обеспечении и улучшении быта москвичей, проходящих военную подготовку в регионах России.

Отметим, что ранее в ХМАО опровергли информацию о начале второй волны мобилизации, однако мероприятия по частичной мобилизации в Югре продолжаются.