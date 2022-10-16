Самые популярные товары среди россиян прямо сейчас — чемоданы, рюкзаки и кухонные гарнитуры

Жители России устремились в магазины и скупают в них чемоданы, рюкзаки, дорожные сумки: спрос на них вырос за первые две недели октября в два раза, передает РИА Новости со ссылкой на исследование платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments.

По данным аналитиков, наиболее популярны очень вместительные сумки, тактические и туристические рюкзаки. За ценой покупатели не постоят: средняя сумма онлайн-покупки увеличилась за те же две недели на 32 процента и составила 14 252 рубля. Эксперты считают, что это говорит о том, что люди закупаются не одной единицей товара, а большим количеством.

Интересно, что другая часть жителей страны на чемоданы не обращает внимания: люди занялись обустройством жилищ, вследствие чего сеть Hoff зафиксировала резкий рост продажи кухонных гарнитуров. Также внезапной популярностью стали пользоваться пружинные матрасы и диваны-кровати.