Более 200 тысяч россиян оказались мобилизованы

Президент РФ во время рабочего визита в Алматы заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. По данным Минобороны, на данный момент мобилизованы 222 тысячи человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«На данный момент мобилизовано 222 тысяч человек. Никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется. В них нет необходимости. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», – сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Астану.

Глава России пояснил, что 33 тысяч мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи. При этом линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тыс. км. «Охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому вынуждены были объявить мобилизацию»,— сообщил Путин.