Крымский мост реставрирует «Нижнеангарсктрансстрой»

Стало известно, кто будет заниматься восстановлением Крымского моста после взрыва. Подрядчиком назначен «Нижнеангарсктрансстрой». Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации. Отмечается, что работы должны быть завершены до июля 2023 года.

«Определить общество с ограниченной ответственностью «Нижнеангарсктрансстрой» единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства» закупок работ по проектированию и восстановлению (капитальному ремонту и (или) реконструкции) разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста в акватории Керченского пролива», — сказано в документе.

Напомним, что ранее на Крымском мосту произошел взрыв, повлекший за собой крупный пожар. Возбуждено уголовное дело.