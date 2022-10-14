16+
Логотип Сиапресс
USD  63,4917   EUR  62,5903  

Новости

Больше новостей
Вы поддерживаете идею отказаться от новогодних гуляний?
Комментировать
0
Создание агломерации для Сургута…
Комментировать
0
Ваше душевное состояние сегодня…
Комментировать
0
Больше опросов

Власти РФ определили подрядчика, который восстановит Крымский мост

Крымский мост реставрирует «Нижнеангарсктрансстрой»

Власти РФ определили подрядчика, который восстановит Крымский мост
Фото: РИА Новости

Стало известно, кто будет заниматься восстановлением Крымского моста после взрыва. Подрядчиком назначен «Нижнеангарсктрансстрой». Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации. Отмечается, что работы должны быть завершены до июля 2023 года.

«Определить общество с ограниченной ответственностью «Нижнеангарсктрансстрой» единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства» закупок работ по проектированию и восстановлению (капитальному ремонту и (или) реконструкции) разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста в акватории Керченского пролива», — сказано в документе.

Напомним, что ранее на Крымском мосту произошел взрыв, повлекший за собой крупный пожар. Возбуждено уголовное дело.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 16:00, просмотров: 184, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Волк напал на вахтовиков на югорском месторождении 456
  2. «Сургутская агломерация» — значит, Сургут поглотит и район, и Нефтеюганск? Или зачем это вообще нужно? 411
  3. «Путь великого дракона» пролегает через Сургут // ONLINE 400
  4. ​Больше 20 югорских медработников пожаловались на отсутствие выплат 379
  5. Сургутянин продает набор для выживания 374
  6. Двух югорчан осудят за незаконный вылов рыбы 337
  7. 45-летняя разница в возрасте не помешала мигранту жениться на югорчанке 322
  8. В ХМАО каждый второй высказался за отмену новогодних гуляний 313
  9. ​Скидка на ипотеку 0,6%: партнерская программа ВТБ и компании «Этажи» снова в деле 306
  10. ЮГУ занял 14 место в топе лучших вузов страны 253
  1. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 6517
  2. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 4838
  3. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 3142
  4. Врио военного комиссара ХМАО: повестки могут вручаться на рабочем месте 2094
  5. В карьере рядом с Сургутом утонул бывший инспектор ДПС 1878
  6. В Сургуте осудят жителя Пермского края за склонение подростка к употреблению наркотиков 1760
  7. В Югре создадут самую большую агломерацию на территории округа 1650
  8. В Сургуте прошел Единый день посадки деревьев 1621
  9. ЖК «Зеленый» из Сургута отобрали для участия в конкурсе лучших новостроек России 1500
  10. В Нижневартовске ищут мужчину, который вышел из тубдиспансера и пропал // ОРИЕНТИРОВКА 1495
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 38868
  2. Путин объявил о частичной мобилизации 28347
  3. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 16221
  4. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 12755
  5. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 8852
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 8216
  7. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 6517
  8. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 6437
  9. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 5994
  10. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 5309

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика