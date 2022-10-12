46% россиян регулярно слышат и используют мат на рабочих совещаниях

Каждый седьмой из десяти россиян употребляет или слышит мат, находясь на работе. Чаще всего такая лексика используется в общении с коллегами. Только 29% россиян никогда не слышали и не употребляли на работе матерные слова и выражения. К такому выводу в ходе исследования пришли специалисты сервиса SuperJob, пишет РБК.

У 46% опрошенных ненормативная лексика регулярно употребляется на производственных совещаниях. Между мужскими и женскими коллективами наблюдается серьезное различие: никогда не встречались с этим на летучках 71% женщин и только 39% мужчин.

45% респондентов признались, что их непосредственный начальник использует в общении с подчиненными матерные слова, 55% никогда не слышали таких слов от своих руководителей. Женщины попадают в подобные ситуации реже мужчин: 42 против 68%.

Опрос прошел 6–11 октября в 374 городах всех округов России, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу.

Ранее Финансовый университет при правительстве России провел исследование в городах с населением более 250 тыс. человек и выяснил, где матерятся чаще всего. Оказалось, что больше остальных матом ругаются жители Сургута, Нижневартовска, Владивостока, Новосибирска и Хабаровска. Реже всего - в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Санкт-Петербурге и Химках Московской области.