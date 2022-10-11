Камни в двигателях не дали самолетам улететь из Тюмени в ЯНАО

Два самолета авиакомпании «Ямал» не смогли вылететь из Тюмени в Ноябрьск из-за обнаруженных в их двигателях камнях. Благо, воздушные судна еще не успели начать рейс. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Aviaincident».

«При подготовке ВС RRJ-95 для выполнения рейса, находящемся на стоянке МС N31, во входном и выходном устройстве обоих двигателей обнаружены посторонние предметы – камни. На ВС CRJ-200 находящемся на МС N32, во внешнем контуре обоих двигателей также обнаружены посторонние предметы - камни). Воздушные суда отстранены от эксплуатации для проведения оценки их технического состояния», — сообщили представители паблика.