Средняя стоимость «мобилизационного набора» составила около семи тысяч рублей

За две недели стоимость «мобилизационного набора» потребительских товаров снизилась на семь процентов и составила 7 009 рублей. В комплект входят инструменты, аптечка, зубные принадлежности, автономные грелки и другие предметы первой необходимости, рассказали в РИА Новости со ссылкой на исследование «Чек Индекс».

«Средний размер покупки по набору предметов из «мобилизационного набора» составляет 7 009 рублей, что на семь процентов ниже, чем двумя неделями ранее. На ряд широко обсуждаемых предметов приходится высокая частота покупок и количество товаров в одном чеке, однако речи о повышенном уровне цен в категориях уже не идет», – отметили аналитики. В исследовании они сравнили траты россиян за выходные 24-25 сентября и 8-9 октября.

Отметим, что на сегодняшний день средний чек увеличился больше всего по походным сидушкам, кусковому мылу, тактическим перчаткам, подшлемникам, зубной щетке и аптечкам.