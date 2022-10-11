В Госдуме предложили освободить родственников погибших мобилизованных от призыва

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект об изменении порядка мобилизации членов семьи. Чиновники предлагают освобождать от призыва близких родственников тех, кто был мобилизован и погиб. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пояснительную записку.

«Проект федерального закона разработан в связи с указом президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» в целях защиты семьи как основы сохранения традиционных семейных ценностей в условиях проведения мобилизации и участия в боевых действиях военнослужащих, проходящих военную службу по мобилизации», - сказано в документе.

Также в проекте уточняется, что освободить от призыва предлагают супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных братьев либо сестер, дедушек, бабушек, внуков. Помимо этого, в документе прописано, что мобилизованные военнослужащие, потерявшие члена семьи, могут по желанию досрочно уволиться с военной службы.