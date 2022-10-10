В России хотят вернуть начальную военную подготовку в школьную программу

Депутаты Государственной думы Яна Лантратова и Владимир Павлов выступили с обращением к министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой вернуть предмет «Начальная военная подготовка» в школьную программу. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на имеющуюся в распоряжении агентства копию обращения госслужащих.

«Уважаемый Сергей Сергеевич, просим вас рассмотреть возможность инициировать возвращение в образовательную программу среднего общего образования учебной дисциплины «Начальная военная подготовка», – говорится в документе.

Чиновники отмечают, что дисциплина проводилась для старшеклассников в СССР почти 60 лет, а уроки велись офицерами, которые поводили строевую подготовку, учили разбирать и собирать оружие и как правильно оказывать медицинскую помощь.