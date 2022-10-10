Спектакль с кровавой казнью вызвал скандал в ЯНАО

В Ноябрьске (ЯНАО) детям показали спектакль с отрубанием головы. По словам жителей города, во время представления «Поезд, сыщик и механическое привидение» актеров из Санкт-Петербурга ведущая спросила, как им наказать воришку. Один из зрителей предложил казнь – сцена получилась настолько страшной, что напугала ребят:

«В конце ведущая спрашивает: «Дети, как накажем воришку?». Ответов было много и среди них один явно подставной: «А давайте отрубим ему голову!». И что вы думаете? Темнота в зале, и выходит на сцену мужчина без головы и с красными руками. После этого ко мне подбежал чужой ребенок, умоляя позвонить маме, потому что ему страшно», — рассказала подписчица группы «НТР| НеТипичные родители Ноябрьска».

Отмечается, что возрастное ограничение спектакля – 0+. Ямальцы обратились к департаменту образования и прокураторе с просьбой обратить внимание на постановку. В ответ на это представитель площадки ЦД «Нефтяник», где происходило представление, ответила, что в сценарии нет ничего, что могло бы повлиять на повышение возрастного ценза:

«При заключении договора арендатор помещения предоставляет также информацию о своем творческом продукте. В данном случае она не содержала ничего, что могло бы вызвать сомнения в части транслирования контента детской аудитории. Подтверждением тому также послужили положительные отзывы зрителей в других городах», — написала Дарья Леонтьева.