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Уровень тревоги среди россиян достиг абсолютного рекорда

70% россиян пребывают в состоянии тревожности, выяснили социологи

Уровень тревоги среди россиян достиг абсолютного рекорда
pixabay.com

Уровень тревожности в российском обществе во второй половине сентября 2022 года подскочил до рекордных значений за всю историю наблюдений. Согласно результатам исследования Фонда «Общественное мнение», в тревожном состоянии находятся 70% россиян, сохраняют спокойствие 26%.

Такого уровня тревожности не фиксировалось как минимум с 2010 года, когда фонд начал проводить соответствующие исследования. Предыдущий максимум социологи зафиксировали в конце 2020 года на фоне пандемии коронавируса, когда власти объявили обязательную вакцинацию и ввели ограничения на перемещения. Тогда он поднялся до 61-62%.

Опрос проводился с 30 сентября по 2 октября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов.


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Сегодня в 16:24, просмотров: 153, комментариев: 0
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