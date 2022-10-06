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​Тюменская область вошла в число лидеров России по развитию социальных НКО

Тюменская область заняла четвертое место в рейтинге по вовлечению бизнеса в оказание социальных услуг

​Тюменская область вошла в число лидеров России по развитию социальных НКО
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области продолжа поддерживать бизнесменов, реализующих инициативы в социальной сфере. Так губернатор Александр Моор прокомментировал лидирующую позицию региона в рейтинге Министерства экономического развития РФ по вовлечению негосударственного сектора в оказание услуг в социальной сфере.

«Лидирующих позиций мы достигли благодаря системной работе региональной команды, в которую входят не только органы власти и ресурсные центры поддержки социально ориентированных НКО и социальных предприятий, но и сами общественники и предприниматели. Мы и в дальнейшем готовы поддерживать деловые инициативы тюменцев, направленные на развитие социальной сферы и повышение качества жизни земляков», – приводи слова Александра Моора пресс-служба губернатора.

Рейтинг регионов России по реализации механизмов поддержки СОНКО и социальных предпринимателей Минэкономразвития РФ России формирует с 2018 года. Все эти годы Тюменская область последовательно улучшала свои позиции.

По итогам 2021 года Тюменская область достигла лучших результатов по целому ряду показателей рейтинга, в том числе по такому важному, как доля городов и районов, реализующих муниципальные программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Наш регион занял в рейтинге четвертое место. На первом – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, на втором – Республика Башкортостан, на третьем – Ямало-Ненецкий автономный округ. Замыкает пятерку лидеров Ленинградская область», – уточнил директор регионального департамента социального развития Дмитрий Грамотин.


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06 октября в 16:59, просмотров: 120, комментариев: 0
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